Auto in piazza Cna | Il futuro del centro non si decide solo sui parcheggi La sfida principale è l' attrattività

"Evitare che la discussione si riduca al solo tema dei parcheggi o del transito delle auto in piazza". Così Davide Bellini, presidente di Cna Forlì città, entra nel dibattito sul futuro del centro storico di Forlì. "Rischiamo, infatti, che l'impegno per il rilancio del cuore della città venga.

