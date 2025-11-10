Lissone residenti e politici uniti | Basta con vandali e ladri servono le telecamere di sicurezza

Lissone (Monza e Brianza) – Le hanno chieste con due petizioni i residenti del quartiere. Le hanno sollecitate i cittadini che erano all’assemblea per la riorganizzazione del Controllo di Vicinato. Ora le invocano anche le forze di opposizione, con due mozioni che verranno discusse mercoledì in Consiglio comunale. Più telecamere per garantire maggiore sicurezza nella fetta di città tra il sottopasso della stazione ferroviaria e la Valassina. È quanto domandano al Comune gli abitanti che vivono nel quartiere “Da là dal punt“, tra via Carducci, via Giotto e via Guido Sala. A farsi portavoce della richiesta, che punta sugli “occhi elettronici“ per combattere atti vandalici, furti e altri episodi di microcriminalità, sono Pd e lista civica Vivi Lissone, assieme all’ex sindaco leghista Fabio Meroni oggi rappresentante, all’opposizione, della lista Prima Lissone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

