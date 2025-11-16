Ai lavoratori di Cerano non bastano le parole ora servono progetti veri

La costruzione di una transizione industriale concreta, giusta e fondata su lavoro, sicurezza ambientale e sviluppo sostenibile è l'obiettivo primario della Cgil di Brindisi, che da mesi monitora attentamente la riconversione del sito di Cerano e l'intero processo di.

