Pagamenti alle imprese Schifani | Fine dei blocchi della spesa

La Regione siciliana riprende i pagamenti ai creditori, eliminando i blocchi della spesa. Il presidente Renato Schifani ha annunciato l’attivazione di un nuovo meccanismo che permette di liquidare le risorse senza interruzioni, semplificando le procedure e garantendo maggiore fluidità nelle transazioni con le imprese. Questa misura rappresenta un passo importante per migliorare la gestione finanziaria e favorire la ripresa economica dell’isola.

Ripartono i pagamenti della Regione siciliana ai creditori. Lo ha annunciato il presidente Renato Schifani, spiegando che, grazie a un nuovo meccanismo introdotto dal governo regionale, la liquidazione delle risorse non dovrà più essere interrotta in attesa del riaccertamento ordinario dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sostegno alle imprese siciliane e dazi, Schifani incontra il ministro TajaniIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato questa mattina a Palazzo d’Orléans il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Leggi anche: Pagamenti digitali, nella salute il 12% della spesa cashless in Italia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Palazzo d'Orléans, Schifani incontra Tajani: definiti accordi Ministero-Regione per il sostegno alle imprese siciliane CLICCA PER IL VIDEO; Il vice premier Tajani a Palermo, incontro con Schifani: definiti accordi per sostegno a imprese siciliane; Rafforzare export e imprese siciliane: a Palazzo d’Orléans Schifani incontra Tajani; Sicilia, maxi piano per il lavoro: Schifani tratta con Bruxelles per destinare alle imprese un miliardo di eu. Pagamenti alle imprese, Schifani: Fine dei blocchi della spesa per sostenere lo sviluppoRipartono i pagamenti della Regione ai creditori. E, a differenza degli anni passati e grazie a un meccanismo introdotto da questo governo, la liquidazione delle risorse non dovrà più essere ... ilsicilia.it Bonus Energia, via libera alla graduatoria: 3.125 imprese ammesse e pagamenti in arrivoUna graduatoria che segna un passo importante, perché recupera 516 imprese inizialmente escluse, p ortando a 3.125 il numero complessivo delle aziende ammesse. Questo è stato possibile grazie a uno ... blogsicilia.it : L’obbligo dei pagamenti tracciabili per vitto, alloggio, trasporti e trasferte è ormai entrato nella quotidianità delle imprese. Oggi, soprattutto nelle PMI, la vera sfida non è più “adeg - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.