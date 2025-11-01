ABBONATI A DAYITALIANEWS Una manovra da 1,2 miliardi per rilanciare occupazione e investimenti. La Giunta regionale ha approvato la Legge di Stabilità 2026-2028, una manovra che mette al centro lavoro, imprese e crescita economica, con nuovi interventi per circa 300 milioni di euro e risorse complessive pari a 1,2 miliardi di euro. Tra le principali misure figurano: 220 milioni di euro per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato,. 10 milioni per attrarre investimenti nelle nuove Super Zes,. 15 milioni all’anno per sostenere gli investimenti privati in edilizia.. La legge conferma anche gli stanziamenti a favore degli Enti locali, con 350 milioni ai Comuni come trasferimenti ordinari, 115 milioni per investimenti e 108 milioni per le ex Province. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, Legge di Stabilità 2026-2028: lavoro, imprese e sviluppo al centro della Manovra