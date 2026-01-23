Siamo Esercito convenzione legale con lo studio D' Onofrio

Siamo Esercito, il Sindacato Autonomo Militare Organizzato, ha stipulato una convenzione con l’avvocato Carmine D’Onofrio, titolare dello studio legale a Caserta. Questa collaborazione mira a offrire servizi legali qualificati ai nostri iscritti, garantendo supporto e tutela nel rispetto delle normative vigenti. La convenzione rappresenta un impegno condiviso per assicurare assistenza professionale e affidabile a tutti i membri del nostro sindacato.

Il Sindacato Autonomo Militare Organizzato Esercito - “Siamo Esercito” - ha stipulato una nuova convenzione legale con l’avvocato casertano Carmine D’Onofrio, titolare dell’omonimo studio professionale con sede a Caserta. L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei servizi di.🔗 Leggi su Casertanews.it FOTO/ ‘Lawfirm of the year’, lo studio legale Coviello premiato a DubaiIl 19 gennaio 2026, presso il Radisson Blu di Dubai, lo studio legale Coviello è stato riconosciuto come “Lawfirm of the Year”. Cumuli di sabbia a Ostia: attivata la convenzione con Ama per lo spazzamentoÈ stata attivata una convenzione tra il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale e AMA per lo spazzamento dei cumuli di sabbia a Ostia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. “Esercito nel Quartiere Ferrovia: forse ci siamo. Ed è solo grazie ai residenti” - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.