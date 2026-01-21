Cumuli di sabbia a Ostia | attivata la convenzione con Ama per lo spazzamento

È stata attivata una convenzione tra il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale e AMA per lo spazzamento dei cumuli di sabbia a Ostia. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta della Commissione Ambiente, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e la gestione delle aree interessate. Questa misura mira a garantire un intervento tempestivo e efficace per il mantenimento del decoro urbano nella zona.

Ostia, 21 gennaio 2026 – Nell’ultima seduta della Commissione Ambiente, gli uffici del Dipartimento Ambiente hanno illustrato la convenzione tra Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale e AMA S.p.A. finalizzata alla realizzazione di interventi per la r imozione di cumuli di sabbia formatisi in conseguenza di eventi atmosferici eccezionali. “La Convenzione – commenta Sabrina Alfons i, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti – non sostituisce in alcun modo l’attività ordinaria di pulizia delle strade e dei marciapiedi derivante dal contratto di servizio, ma ha l’obiettivo di consentire ad AMA l’esecuzione di interventi di carattere straordinario presso il lungomare di Ostia e le aree limitrofe, che sono soggette – in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi e mareggiate – alla formazione di cumuli di sabbia sui marciapiedi o lungo le carreggiate stradali che, se non vengono rimossi tempestivamente, possono costituire fonte di pericoli per i cittadini e per la circolazione veicolare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

