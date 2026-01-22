FOTO ‘Lawfirm of the year’ lo studio legale Coviello premiato a Dubai

Il 19 gennaio 2026, presso il Radisson Blu di Dubai, lo studio legale Coviello è stato riconosciuto come “Lawfirm of the Year”. L’avvocato Carmine Coviello ha ritirato il premi presso questa importante cerimonia, che ha visto la partecipazione di professionisti del settore legale internazionale. Questo riconoscimento testimonia l’impegno e la qualità del lavoro svolto dallo studio nel panorama legale globale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il giorno 19 GENNAIO 2026 presso il RADISSON BLU di Dubai, lo STUDIO LEGALE COVIELLO rappresentato dall’avvocato CARMINE COVIELLO ha ricevuto il premio ”LAWFIRM OF THE YEAR”. La cerimonia di premiazione si è tenuta  Lunedì 19 GENNAIO 2026 presso il RADISSON BLU di Dubai. La giornata organizzata dalla IIPLA – INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION e dal WLF – WORLD LAWYERS FORUM   ha ospitato avvocati specializzati in materia di diritto industriale, proprietà intellettuale e altri settori, provenienti da diversi paesi del mondo. Per  IIPLA  , l’avvocatura riflette l’impegno nel rafforzare la comunità globale  della proprietà intellettuale  attraverso iniziative mirate e un coinvolgimento basato sulla conoscenza attraverso collaborazioni con professionisti, organizzazioni e istituzioni per rafforzare la consapevolezza e la partecipazione nei diversi ecosistemi della proprietà intellettuale in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

