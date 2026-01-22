FOTO ‘Lawfirm of the year’ lo studio legale Coviello premiato a Dubai

Tempo di lettura: 3 minuti Il giorno 19 GENNAIO 2026 presso il RADISSON BLU di Dubai, lo STUDIO LEGALE COVIELLO rappresentato dall'avvocato CARMINE COVIELLO ha ricevuto il premio "LAWFIRM OF THE YEAR". La cerimonia di premiazione si è tenuta Lunedì 19 GENNAIO 2026 presso il RADISSON BLU di Dubai. La giornata organizzata dalla IIPLA – INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION e dal WLF – WORLD LAWYERS FORUM ha ospitato avvocati specializzati in materia di diritto industriale, proprietà intellettuale e altri settori, provenienti da diversi paesi del mondo. Per IIPLA , l'avvocatura riflette l'impegno nel rafforzare la comunità globale della proprietà intellettuale attraverso iniziative mirate e un coinvolgimento basato sulla conoscenza attraverso collaborazioni con professionisti, organizzazioni e istituzioni per rafforzare la consapevolezza e la partecipazione nei diversi ecosistemi della proprietà intellettuale in tutto il mondo.

