Si è spento l' imprenditore Luigi Togni Partendo dall' acqua San Cassiano ha dato vita a un piccolo grande impero

Il mondo imprenditoriale marchigiano si stringe attorno alla famiglia di Luigi Togni, scomparso ieri sera a 96 anni. Fondatore delle Acque Minerali San Cassiano, ha avviato un percorso di crescita e sviluppo partendo dalla produzione di acqua naturale, contribuendo alla valorizzazione del settore e del territorio. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e impegno nel panorama industriale delle Marche.

SERRA SAN QUIRICO – Il mondo dell’imprenditoria marchigiana piange Luigi Togni, fondatore delle Acque Minerali San Cassiano, venuto a mancare ieri sera, giovedì 22 gennaio, all’età di 96 anni.Lungo la sua incredibile avventura nel mondo dell’industria, Togni ha iniziato producendo spumante, per.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ricordo di Luigi Togni: nostro tributo a industriale top (Togni Spa)Ricordiamo Luigi Togni, figura di spicco dell’imprenditoria italiana e marchigiana.

Leggi anche: Volley2000 San Cassiano, è festa grande: nel girone B di Serie C arriva la settima sinfonia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Addio a Valentino Garavani. L’ultimo Imperatore della moda si è spento a 93 anni; Lutto nel calcio, si è spento l'ex calciatore della Spal: vinse un campionato di Serie C; Si è spento Valentino, l’ultimo imperatore della moda; Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda.

È morto Valentino Garavani, lo stilista aveva 93 anni. L’annuncio: Si è spento nella serenità della sua residenza romana, venerdì i funeraliLo stilista si è spento nella sua residenza romana circondato dall'affetto dei suoi cari. I funerali si terranno venerdì a Roma. ilfattoquotidiano.it

L'ultimo saluto a Valentino. Giammetti: Si è spento nel sonno, non ha soffertoAGI - Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa dovevamo fare e quando. Fino al giorno in cui ci siamo ritirati tutti e due insieme dal lavoro. Così Giancarlo Gi ... msn.com

Addio a #PietroSantarelli, l’imprenditore ascolano si è spento nella clinica di #StellaMaris all’età di 88 anni. Il cordoglio delle città di #AscoliPiceno e #SanBenedetto - facebook.com facebook