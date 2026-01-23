Sì allo spezzatino con carne di nutria la mozione del consigliere veneto

Un consigliere veneto propone di utilizzare la carne di nutria per preparare spezzatino o stufato, sostenendo che si tratta di una soluzione vantaggiosa sia per la sicurezza ambientale sia per un’alimentazione più sana. La sua mozione mira a valorizzare questa alternativa, presentandola come un'opportunità concreta e sostenibile per migliorare la gestione delle specie invasive e offrire un prodotto alimentare di qualità.

(Adnkronos) – Spezzatino o stufato di nutria? E' un'idea. "La mia è una proposta assolutamente seria e win-win, dove vinceremmo su tutta la linea in tema di sicurezza ambientale e con un'alimentazione migliore e più sana. E anche commercialmente. Non solo perché risparmieremmo soldi, anzi ne guadagneremmo anche noi, come già fanno in Francia: il patè di ragondin è carissimo", dice all'Adnkronos il consigliere regionale della Lega, il veronese Stefano Valdegamberi, che propone di rendere commerciabile la carne delle nutrie. "Ho proprio ora in mano la bozza della mozione con cui chiederò alla Regione Veneto di farsene promotore in sede della Conferenza Stato-Regioni, perché le Regioni singolarmente non possono fare nulla.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Veneto, mozione per rendere commerciabile la carne di nutriaIl Veneto valuta una proposta di mozione per rendere commerciabile la carne di nutria, ispirandosi all’esempio della Patagonia, dove questa specie è considerata un piatto tradizionale.

Editoria: Boccia, 'governo agisca contro dismissione Gedi, no allo spezzatino'Il settore dell'editoria italiana si trova di fronte a una possibile dismissione di Gedi, con ripercussioni su importanti testate come Repubblica e Stampa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Nutria in tavola: Valdegamberi & friends mangiano con Cruciani - La Zanzara 17.12.2025

Argomenti discussi: Open d'Australia e tennis spezzatino: come orientarsi tra diritti, piattaforme e nuove abitudini dopo il divorzio Sky–Eurosport; Terre d’Oltrepò, l’ombra dello spezzatino: Collis vuole Casteggio e Broni, non La Versa; Settimo Rottaro (RO): la vita rurale rivive con la golosa sagra del Salam ‘d Patata; Il Venezuela a trazione Usa spaventa la Russia. Che sul petrolio corre ai ripari.

Sì allo spezzatino con carne di nutria, la mozione del consigliere veneto(Adnkronos) – Spezzatino o stufato di nutria? E’ un’idea. La mia è una proposta assolutamente seria e win-win, dove vinceremmo su tutta la linea in tema di sicurezza ambientale e con un’alimentazione ... pianetagenoa1893.net

Dieci mini offerte per l’ex Ilva: sì ai fondi Usa o sarà spezzatinoRenexia, sub holding del gruppo Toto, invece, si è fatta avanti per i servizi ancillari dell’ex Ilva, prevedendo un investimento di 5 miliardi. La società intende realizzare a Gioia Tauro un ... repubblica.it

Spezzatino di maiale con mele e cipolle in slow cooker: un secondo piatto semplice e profumato, preparato con pochi ingredienti e una cottura lenta che rende la carne tenerissima, senza stress e senza passaggi complicati. - facebook.com facebook