veneto mozione per rendere commerciabile la carne di nutria

Il Veneto valuta una proposta di mozione per rendere commerciabile la carne di nutria, ispirandosi all’esempio della Patagonia, dove questa specie è considerata un piatto tradizionale. L’obiettivo è promuovere un utilizzo sostenibile della nutria, contribuendo alla gestione dei troppi esemplari presenti e valorizzando un potenziale alimento locale. Una scelta che potrebbe portare benefici ambientali ed economici per la regione.

A dirlo è il consigliere regionale eletto nelle fila della Lega Stefano Valdegamberi intervenendo a Radio Veneto24. “È molto meglio la nutria della carne processata – analizza Valdegamberi, che si è filmato alcune settimane fa mentre consumava in casa di amici una sorta di spezzatino di nutria -. È un roditore che si nutre di radici, bacche ed è un animale molto pulito. È una carne poco grassa, salutare, adatta per le diete: vorrei trasformare questo problema in un’opportunità. Chiederò nella mozione la stessa circolare fatta con il granchio blu per consentirne la commercializzazione e l’utilizzo nell’industria della trasformazione alimentare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

“Faccio il sugo di nutria, ha una carne tenera e gustosa ottima per i bigoli al ragù. È tenera e gustosa come il coniglio, piace sempre”: parla lo chef Daniele PivatelloLo chef Daniele Pivatello presenta il sugo di nutria, una preparazione che valorizza la carne tenera e saporita di questo animale, ideale per i bigoli al ragù.

