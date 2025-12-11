Editoria | Boccia ' governo agisca contro dismissione Gedi no allo spezzatino'

Il settore dell'editoria italiana si trova di fronte a una possibile dismissione di Gedi, con ripercussioni su importanti testate come Repubblica e Stampa. In questo contesto, le parole di Boccia sottolineano l’urgenza di un intervento governativo deciso per tutelare l'integrità delle testate e contrastare lo spezzatino dell’industria editoriale.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Di fronte a quanto sta avvenendo nelle redazioni di Repubblica e Stampa, il governo italiano non può restare silente e fermo. La vendita del gruppo Gedi è ormai un fatto acclarato: vengono al pettine nodi finanziari irrisolti della proprietà che hanno portato a questa fase di smantellamento. Ma la cessione degli asset di valore a un soggetto straniero che come denunciano i Cdr non offre alcuna garanzia su occupazione, solidità industriale, identità editoriale e qualità dell'informazione, non può passare sotto silenzio". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.