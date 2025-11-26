Shields è inarrestabile! L’Olimpia manda ko il Maccabi | gli highlights

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dimissioni di Ettore Messina, l’Olimpia Milano torna a vincere anche in Eurolega. Contro il Maccabi Tel Aviv finisce 88-102 con una prestazione sontuosa di Shavon Shields. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

