Shields è inarrestabile! L’Olimpia manda ko il Maccabi | gli highlights
Dopo le dimissioni di Ettore Messina, l’Olimpia Milano torna a vincere anche in Eurolega. Contro il Maccabi Tel Aviv finisce 88-102 con una prestazione sontuosa di Shavon Shields. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
