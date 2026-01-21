Il Real Madrid è ingiocabile | Olimpia Milano sconfitta 106-77 gli highlights

Il Real Madrid ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva battendo Olimpia Milano con il punteggio di 106-77. La squadra spagnola ha preso il comando già nel primo tempo, mantenendo un vantaggio consistente fino alla fine. Di seguito gli highlights della partita, che evidenziano l’ottima prestazione del Real Madrid e le difficoltà incontrate dall’Olimpia Milano.

Quinto successo consecutivo per gli spagnoli che all'intervallo sono già avanti di 18. Guarda gli highlights di Real Madrid-Olimpia Milano 106-77. Eurolega, Milano crolla a Madrid: Olimpia mai in partita, il Real vince 106-77Nell'incontro di Eurolega, l'Olimpia Milano ha affrontato una sconfitta netta contro il Real Madrid, che si è imposto con il punteggio di 106-77. LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 106-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: secondo ko consecutivo per i meneghini, Blancos superiori per 40?Segui la diretta della partita di Eurolega di basket tra Real Madrid e Olimpia Milano, terminata con il punteggio di 106-77. L'Olimpia Milano resiste un quarto a Madrid: è dominio Real, +29Pesante sconfitta per Milano che crolla 106-77 a Madrid contro il Real nel Round 23 di Eurolega. Secondo stop di fila per l'Olimpia che resiste poco più di un quarto e poi cede sotto i colpi della squadra.

