CNA Salerno evento a Cava de’ Tirreni per l’Epifania
CNA Salerno organizza a Cava de’ Tirreni un evento dedicato all’Epifania, intitolato “Il Regno della Befana e dei folletti del carbone”. L’iniziativa, che si svolge in Piazza Duomo, è promossa in collaborazione con il Comune e la CCIAA di Salerno. Un’occasione per celebrare la tradizione in modo semplice e coinvolgente, con una dedica speciale ad Anna Tagliaferri.
Tempo di lettura: 3 minuti Avrà una dedica speciale ad Anna Tagliaferri “Il Regno della Befana e dei folletti del carbone”, l’evento promosso in Piazza Duomo a Cava de’Tirreni da CNA- Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola Media Impresa, dal Comune di Cava de’ Tirreni e CCIAA Salerno. Anna aveva risposto con entusiasmo all’invito di supportare l’iniziativa quando su invito dell’amministrazione comunale, con l’assessore Altobello ed il sindaco Servalli, CNA Salerno si era messa al lavoro per un evento che fosse dedicato ai bambini senza tralasciare, però, la valorizzazione dell’artigianato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Cava de’ Tirreni, flashmob per la pace
Leggi anche: Cava de’ Tirreni, progetto “Family Hub”
L'artigianato regge: nel 2025 registrate quasi 18mila imprese attive nel salernitano; CNA Salerno, il presidente Citro presenta i numeri e traccia un primo bilancio dell’artigianato salernitano.
CNA Salerno, il presidente Citro presenta i numeri e traccia un primo bilancio dell’artigianato salernitano - Un traguardo che la sede provinciale di Salerno celebrerà dall’alto del suo mezzo secolo compiuto, attraverso la formu ... salernonotizie.it
Cna, Salerno punta su aeroporto e istituto formazione turistica - Il 2024, per Salerno e provincia, sarà l'anno per accelerare sulla formazione nel settore turistico con "Creta", l' Ifts - ansa.it
Salerno, patto della Cna per la valorizzazione del «Made in Italy» - Una maggiore attenzione e valorizzazione normativa del Made in Italy per assicurare il futuro dell'artigianato, nel solco della chiara indicazione contenuta in Costituzione al secondo comma ... ilmattino.it
Il calendario delle M.A.N. (Micro Azioni Natalizie) 2025, l'iniziativa di solidarietà diffusa promossa da Sodalis CSV Salerno, si arricchisce di un appuntamento dal profondo valore simbolico e comunitario. Gli scout CNGEI di Cava de' Tirreni invitano la cittadinan - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.