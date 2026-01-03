CNA Salerno organizza a Cava de’ Tirreni un evento dedicato all’Epifania, intitolato “Il Regno della Befana e dei folletti del carbone”. L’iniziativa, che si svolge in Piazza Duomo, è promossa in collaborazione con il Comune e la CCIAA di Salerno. Un’occasione per celebrare la tradizione in modo semplice e coinvolgente, con una dedica speciale ad Anna Tagliaferri.

Tempo di lettura: 3 minuti Avrà una dedica speciale ad Anna Tagliaferri “Il Regno della Befana e dei folletti del carbone”, l’evento promosso in Piazza Duomo a Cava de’Tirreni da CNA- Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola Media Impresa, dal Comune di Cava de’ Tirreni e CCIAA Salerno. Anna aveva risposto con entusiasmo all’invito di supportare l’iniziativa quando su invito dell’amministrazione comunale, con l’assessore Altobello ed il sindaco Servalli, CNA Salerno si era messa al lavoro per un evento che fosse dedicato ai bambini senza tralasciare, però, la valorizzazione dell’artigianato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CNA Salerno, evento a Cava de’ Tirreni per l’Epifania

Leggi anche: Cava de’ Tirreni, flashmob per la pace

Leggi anche: Cava de’ Tirreni, progetto “Family Hub”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'artigianato regge: nel 2025 registrate quasi 18mila imprese attive nel salernitano; CNA Salerno, il presidente Citro presenta i numeri e traccia un primo bilancio dell’artigianato salernitano.

CNA Salerno, il presidente Citro presenta i numeri e traccia un primo bilancio dell’artigianato salernitano - Un traguardo che la sede provinciale di Salerno celebrerà dall’alto del suo mezzo secolo compiuto, attraverso la formu ... salernonotizie.it