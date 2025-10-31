Cesena Siamo Noi si apre al Pri | Noi siamo pronti a dialogare ma deve smarcarsi dentro la giunta

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non è un problema di destra e sinistra, categorie che non ci interessano. Noi siamo pragmatici, non ideologizzati: stiamo sui problemi e la convergenza che auspica il presidente del Pri Fabbri è possibile sulle questioni concrete del fare politica per la città". Interpellato dai repubblicani, non si sottrae all’avance Marco Giangrandi, candidato sindaco di Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva e capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi. Il Pri vi indica come interlocutore privilegiato tra i civici anche se siete all’opposizione. Come minimo curioso. "Abbiamo letto con interesse le parole di Fabbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cesena siamo noi si apre al pri noi siamo pronti a dialogare ma deve smarcarsi dentro la giunta

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena Siamo Noi si apre al Pri: "Noi siamo pronti a dialogare, ma deve smarcarsi dentro la giunta"

Argomenti simili trattati di recente

cesena siamo apre priCesena Siamo Noi si apre al Pri: "Noi siamo pronti a dialogare, ma deve smarcarsi dentro la giunta" - Il capogruppo Giangrandi dopo la svolta centrista dell’Edera e la richiesta di collaborazione. Secondo ilrestodelcarlino.it

cesena siamo apre priIl Pri vira al centro: "Ci sono tensioni, ma restiamo in giunta" - "In coalizione dissapori su pro Pal e antisemitismo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cesena Siamo Apre Pri