Cesena Siamo Noi si apre al Pri | Noi siamo pronti a dialogare ma deve smarcarsi dentro la giunta
"Non è un problema di destra e sinistra, categorie che non ci interessano. Noi siamo pragmatici, non ideologizzati: stiamo sui problemi e la convergenza che auspica il presidente del Pri Fabbri è possibile sulle questioni concrete del fare politica per la città". Interpellato dai repubblicani, non si sottrae all'avance Marco Giangrandi, candidato sindaco di Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva e capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi. Il Pri vi indica come interlocutore privilegiato tra i civici anche se siete all'opposizione. Come minimo curioso. "Abbiamo letto con interesse le parole di Fabbri.
