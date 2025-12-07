La Robur nella ‘tana’ del Montevarchi Bellazzini | Difficile ma siamo pronti
Deve, vuole, riscattarsi la Robur: i bianconeri, oggi al Brilli Peri di Montevarchi, hanno la possibilità di riaccendere la luce dopo il buio mese di novembre e riprendere il cammino. Mister Bellazzini, come si esce da questo periodo delicato? "Rimanendo lucidi. Se analizziamo le partite senza farci condizionare dai risultati, quelle con il Grosseto e con il Seravezza, sono state le nostre due migliori. Vero che abbiamo commesso degli errori, ma le prestazioni ci sono state e avremmo meritato di più". La squadra continua a non concretizzare. "Ci lavoriamo, dall’inizio dell’anno. Credo che i ragazzi abbiano bisogno di un episodio per sbloccarsi: a questo punto è una questione emotiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
TITANS DOMENICA A JESI Altro impegno ad alto grado di difficoltà, nel weekend dei Titans I ragazzi di coach Rossini saranno domenica a Jesi, nella tana della seconda forza del campionato che fin qui ha collezionato una sola sconfitta I biancazzurri andr - facebook.com Vai su Facebook
La Robur nella ‘tana’ del Montevarchi. Bellazzini: "Difficile ma siamo pronti" - Deve, vuole, riscattarsi la Robur: i bianconeri, oggi al Brilli Peri di Montevarchi, hanno la possibilità di riaccendere la ... sport.quotidiano.net scrive
Novembre da dimenticare per la Robur. Trasferta a Montevarchi per rialzarsi - Se il mese di novembre doveva essere un banco di prova, il Siena ne è uscito con più di un osso rotto. Scrive lanazione.it
Domenica trasferta a Montevarchi. La Robur deve ritrovare l’equilibrio - E’ stata una brutta mazzata la sconfitta del Franchi con il Seravezza Pozzi. Da msn.com
Robur, Bellazzini è in pole position. Ma deve scontare sei turni di squalifica - Potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dopo gli annunci di Gill Voria al settore giovanile e Elena Proserpio Marchetti al femminile, l’ufficialità del nuovo allenatore della Robur per la stagione ... Scrive lanazione.it
Robur: Remaschi e il ‘suo’ Bellazzini: "Idee precise. Ne sentiremo parlare" - Storie che domenica si incroceranno: a parlare il manager del Ghiviborgo, Marco Remaschi. Lo riporta msn.com