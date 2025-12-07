La Robur nella ‘tana’ del Montevarchi Bellazzini | Difficile ma siamo pronti

Deve, vuole, riscattarsi la Robur: i bianconeri, oggi al Brilli Peri di Montevarchi, hanno la possibilità di riaccendere la luce dopo il buio mese di novembre e riprendere il cammino. Mister Bellazzini, come si esce da questo periodo delicato? "Rimanendo lucidi. Se analizziamo le partite senza farci condizionare dai risultati, quelle con il Grosseto e con il Seravezza, sono state le nostre due migliori. Vero che abbiamo commesso degli errori, ma le prestazioni ci sono state e avremmo meritato di più". La squadra continua a non concretizzare. "Ci lavoriamo, dall’inizio dell’anno. Credo che i ragazzi abbiano bisogno di un episodio per sbloccarsi: a questo punto è una questione emotiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

