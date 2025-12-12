passatelli al bronson headliner i bee bee sea

Passatelli al Bronson, giunto alla sua XV edizione, rinnova la collaborazione con Futura/Rumore. Tre giornate di musica al Bronson Club di Ravenna, con protagonisti artisti emergenti e consolidati della scena alternativa italiana, confermando il festival come punto di riferimento per l’indie e le nuove tendenze musicali.

Passatelli in Bronson giunge alla sua XV edizione, rinnovando la collaborazione con FuturaRumore. Il festival propone tre giornate di musica - oggi, domani e domenica, - al Bronson Club di Madonna dell’Albero (Ravenna) consolidando la sua identità di osservatorio privilegiato sulla scena alternativa italiana, offrendo un quadro del presente e delle nuove traiettorie della scena indipendente. Il cartellone presenta 10 band e spazia tra i generi, indie, psych, shoegaze, post-punk, noise, declinati nelle forme ibride che attraversano la musica italiana contemporanea. Questa sera alle 20.30 sul palco Bee Bee Sea, Alex Fernet, Juni e Mantragoola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it