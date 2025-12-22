Capodanno fuochi d' artificio e musica in piazza | tutti i dettagli della serata

Il musicista trasformista Michele Tomatis, il Dj set di Renato Pontoni e Kriss Simone e i fuochi d’artificio sul molo Audace. Questo e molto altro nello spettacolo di Capodanno ‘One night show’, organizzato e offerto dal Comune di Trieste, che partirà alle ore 22.30 per proseguire fino all’1:30. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

