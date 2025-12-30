Botti e fuochi d’artificio vietati per Capodanno | l' ordinanza nei comuni del Ravennate

A causa delle ordinanze emesse dai comuni del Ravennate, l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio è vietato durante le festività di Capodanno. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative locali. È importante rispettare le restrizioni per evitare sanzioni e contribuire a un ambiente più sicuro durante le celebrazioni. Le disposizioni variano da comune a comune, quindi si consiglia di verificare le specifiche ordinanze.

Attenzione a botti, petardi e fuochi d'artificio su gran parte del territorio ravennate, con ordinanze promosse dai principali comuni del territorio in vista del Capodanno. Provvedimenti assunti per evitare danni a persone o cose in occasione della notte di San Silvestro.L'ordinanza di RavennaIl. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Botti e fuochi d’artificio vietati per Capodanno: l'ordinanza nei comuni del Ravennate Leggi anche: Bastia Umbra, niente botti per Capodanno: ordinanza del sindaco vieta fuochi d'artificio Leggi anche: Capri, vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capri vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio; Capodanno botti e fuochi d’artificio | le regole per festeggiare in sicurezza; Fuochi d’artificio vietati fino al 7 gennaio prossimo a Roccadaspide; Fuochi d’artificio e botti il divieto del sindaco | Prima la sicurezza. Capodanno 2026, fuochi d'artificio e botti: regole e consigli per evitare rischi - A poche ore dalla fine del 2025 e dall’inizio del 2026, è quasi tutto pronto per i festeggiamenti. tg24.sky.it

Ravenna. Vietati i botti a Capodanno - Il Comune di Ravenna ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo e lo scoppio di fuochi d’artificio, razzi, mortaretti, petardi, raudi, candele ... corriereromagna.it

Capodanno e fuochi d'artificio, le regole per riconoscere i 'botti' a norma ed evitare rischi - 'I fuochi d’artificio artigianali possono trasformarsi in veri e propri ordigni micidiali e ad alta pericolosità ... msn.com

Botti e fuochi d'artificio. Attenzione ai più piccoli - facebook.com facebook

Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.