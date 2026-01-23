• Derviscio. Transitando dal mercato di Porta Palazzo, il direttore della Stampa, Andrea Malaguti, deve aver fatto la spesa. Ha riempito un cesto di parole e le ha svuotate sulla prima pagina del quotidiano di Torino. Nell’ultimo editoriale, dopo averci notificato fin dall’incipit che “all’improvviso, l’intera Davos avverte lo spirito incombente dell’Orca Feroce” e “l’Acquario Dorato del Salone dei Congressi vibra di eccitazione” (sta parlando di Donald Trump), informa che “non ci sono sedie per tutti e loro ha perso l’aplomb”, e forse anche lui con loro. “Una follia psichiatrica”, diagnostica Malaguti: meglio precisarlo, perché gli stati di alienazione mentale di solito non riguardano la psiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Secondo “La Stampa”, Trump è un derviscio

Leggi anche: “La scossa globale“ secondo Trump

Leggi anche: Secondo Francesca Albanese l'occupazione della Stampa a Torino "è un monito". Meloni: "Parole gravissime"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Punto stampa del Presidente Meloni a Seoul; Trump: In un anno abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione. E mostra in tv i volti degli arrestati dall'Ice in Minnesota; Trump: 365 vittorie in 365 giorni. Su Groenlandia: Fino a che punto mi spingerò? Lo scoprirete; Dazi a chi invia truppe in Groenlandia, Alec Ross: L’Europa sarà una colonia degli Usa e di Trump.

Trump: 365 vittorie in 365 giorni. Abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazioneIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al briefing della Casa Bianca in programma. La Cnn, ricordando che oggi cade il primo anniversario del secondo mandato Trump. La notizia della conferenza ... rainews.it

La scossa globale secondo TrumpNon sappiamo che cosa potrà accadere domani, ma sappiamo che nel 2030 vivremo in un mondo diverso. È da questo assunto che Maurizio Molinari, ex direttore di Stampa e Repubblica, massimo studioso ed ... quotidiano.net

Secondo l'ex addetto stampa del Napoli, Lukaku non sarà convocato da Conte per Juventus-Napoli - facebook.com facebook

Secondo la stampa britannica le preoccupazioni dei coniugi Beckham sarebbero legate all'accordo economico firmato dal primogenito prima del matrimonio con Nicola. Intanto, dopo l'attacco social di Brooklyn ai genitori x.com