La scossa globale secondo Trump

Non sappiamo che cosa potrà accadere domani, ma sappiamo che nel 2030 vivremo in un mondo diverso. È da questo assunto che Maurizio Molinari, ex direttore di Stampa e Repubblica, massimo studioso ed esperto di geopolitica, parte per offrire una chiave di interpretazione a quanto che in così poco tempo è accaduto e sta accadendo sulla scena mondiale, e su cui l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca ha avuto l’effetto di una scossa. E appunto La scossa globale è il titolo del bellissimo saggio che Molinari manda in libreria da oggi per i tipi della Rizzoli. L’analisi di Molinari è come al solito ricca di documentazione (pochi come lui sanno parlare il linguaggio dei numeri applicati alla storia, all’economia e alla geografia) e scevra da ogni tentazione di lettura ideologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “La scossa globale“ secondo Trump

