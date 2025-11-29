Secondo Francesca Albanese l' occupazione della Stampa a Torino è un monito Meloni | Parole gravissime

Condanno" l'irruzione alla Stampa, a Torino, "è necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Sono anni che incoraggio tutti quanti, anche quelli più arrabbiati, la cui rabbia comprendo e credetemi anche la mia, che dico bisogna agire così" con le mani alzate " non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro del nuovo lavoro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione ". Lo ha detto la relatrice Onu per i territori occupati palestinesi Francesca Albanese, partecipando alla manifestazione dell'Unione sindacati di base, accanto ad altre personalità quali Greta Thunberg e l'attivista Thiago Avilà, tra gli organizzatori della flotilla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

