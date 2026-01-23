Se hai lasciato il sacerdozio per amore, la tua storia rappresenta un percorso di scoperta e cambiamento. Sebastiano e Margherita condividono le loro esperienze di un incontro in Africa che ha trasformato le loro vite, affrontando temi di vocazione, emozioni e scelte personali. Questa narrazione offre uno sguardo intimo su un amore nato in circostanze inaspettate, evidenziando il valore delle decisioni autentiche e delle esperienze umane profondamente vissute.

Che l’amore sia quel mistero che arriva per far crollare ogni muro, per far cadere ogni maschera e per «togliere la pelle», raramente viene detto. Spesso si corre il rischio di romanticizzare una storia, tralasciando però che mentre la si vive, quel sentimento ti costringe a fare i conti con te stesso: «Quando la vita vuole che tu faccia un passo in direzione del compito cui sei chiamato, inizia a farti sorgere domande radicali, a scorticarti, per dare un nome a ciò che stavi cercando di ignorare», ci racconta Sebastiano, oggi ex sacerdote. Nessuna trasgressione né tentativi di fuga nella loro storia, ma ascolto e attesa reciproca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sebastiano, che ha lasciato il sacerdozio per amore: «Lei è arrivata quando ero in missione, convinto della mia vocazione. Vivevo però una dicotomia interiore. Il vescovo mi disse che innamorarsi fa parte dell'esperienza umana»

Argomenti discussi: Sebastiano, che ha lasciato il sacerdozio per amore: Lei è arrivata quando ero in missione, convinto della mia vocazione. Vivevo però una dicotomia interiore. Il vescovo mi disse che innamorarsi fa parte dell'esperienza umana

