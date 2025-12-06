Emanuel Lo sul rapporto che lo lega da 23 anni a Giorgia | Quando ci provai la prima volta con lei mi disse che ero troppo piccolo Se sei disposto a capire l’altro puoi costruire un percorso lungo
Il ballerino e coreografo di Amici si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, dai rapporti con sè stesso ai colleghi, fino a quello più importante, quello che lo lega a Giorgia da più di un ventennio: «Per conquistarla mi sono dovuto aprire al cento per cento». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
«Emanuele ci ha messo 8 mesi a convincermi». Antonella Mosetti apre così il racconto del suo rapporto con Emanuele Cerroni, che è entrato nella sua vita dopo un periodo davvero difficile, segnato dalla perdita del padre. La decisione di lasciare L’Isola dei F - facebook.com Vai su Facebook