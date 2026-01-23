Se adesso te ne vai 1996–2026 al Teatro Secci di Terni sabato 24 gennaio il tour celebrativo di Massimo Di Cataldo
Sabato 24 gennaio, al Teatro Secci di Terni, si terrà il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour” di Massimo Di Cataldo. L’evento celebra i 30 anni dall’uscita del brano omonimo, uno dei suoi successi più noti. Un’occasione per rivivere la musica e la carriera di un artista che ha segnato la scena musicale italiana.
Sabato 24 gennaio arriverà al Teatro Secci di Terni il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour” di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista.Dal 6.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Massimo Di Cataldo mercoledì 21 gennaio al Teatro Golden di Roma con il tour celebrativo “Se adesso te ne vai 1996–2026”Il 21 gennaio, il Teatro Golden di Roma ospiterà il tour celebrativo di Massimo Di Cataldo, “Se adesso te ne vai 1996–2026”.
Leggi anche: Di Cataldo: nuovo singolo “Uno come me”, dal 6 gennaio il tour celebrativo “Se adesso te ne vai 1996–2026”
Argomenti discussi: Massimo Di Cataldo celebra 30 anni di Se adesso te ne vai con un tour: la nostra intervista; Massimo Di Cataldo; Massimo Di Cataldo, 30 anni di 'Se adesso te ne vai': Oggi la guardo con occhi diversi; ‘Se adesso te ne vai’ compie 30 anni: Massimo Di Cataldo e il legame speciale con Roma.
Massimo Di Cataldo al Teatro Secci con il tour celebrativo Se adesso te ne vai 1996-2026Sabato 24 gennaio alle 21 approda al Teatro Secci di Terni il Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di Se adesso te ne va ... orvietonews.it
Massimo Di Cataldo mercoledì 21 gennaio al Teatro Golden di Roma con il tour celebrativo Se adesso te ne vai 1996–2026MASSIMO DI CATALDO Arriva al Teatro Golden di Roma mercoledì 21 gennaio il tour celebrativo Se adesso te ne vai 1996–2026 per festeggiare i 30 anni di ... romadailynews.it
Prima la letteratura, poi la televisione e adesso il teatro: nel cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli entra in scena Massimiliano Gallo nei panni di Vincenzo Malinconico, con lo spettacolo “Malinc - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.