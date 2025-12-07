Di Cataldo | nuovo singolo Uno come me dal 6 gennaio il tour celebrativo Se adesso te ne vai 1996–2026

ROMA – È in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 dicembre “Uno come me” (DicamusicaBelieve), il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, che segna il ritorno del cantautore con una canzone intensa e carica di suggestioni. Il 6 gennaio prenderà invece il via il “Se adesso te ne vai 19962026 Celebration Tour”, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista. Massimo racconta così il nuovo singolo: «Uno come me” nasce in un momento di profonda ricerca, è il punto di confronto tra sentimento e razionalità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

