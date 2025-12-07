Di Cataldo | nuovo singolo Uno come me dal 6 gennaio il tour celebrativo Se adesso te ne vai 1996–2026
ROMA – È in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 dicembre “Uno come me” (DicamusicaBelieve), il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, che segna il ritorno del cantautore con una canzone intensa e carica di suggestioni. Il 6 gennaio prenderà invece il via il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour”, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista. Massimo racconta così il nuovo singolo: «Uno come me” nasce in un momento di profonda ricerca, è il punto di confronto tra sentimento e razionalità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sanità: sopralluogo istituzionale al cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo in vista della Conferenza dei Sindaci
Darsena di San Cataldo, affidato nuovo intervento di dragaggio dei fondali
Waterfront di San Cataldo, via ai lavori per la scalinata del faro: collegherà il nuovo giardino al mare
MASSIMO DI CATALDO: fuori il nuovo singolo “Uno come me” https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2025/12/Uno-come-me-Single-Cover.jpeg Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 dicembre “Uno come me”, il nuovo singolo di Massi - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Di Cataldo dal 5 dicembre il nuovo singolo “Uno come me” - “Uno come me”, il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, che segna il ritorno del cantautore con una canzone intensa e carica di suggestioni ... Riporta corrierequotidiano.it
U2, ecco il nuovo singolo - E' finalmente disponibile il singolo degli U2 "YOU'RE THE BEST THING ABOUT ME", il primo estratto dal 14esimo e attesissimo album in uscita "SONGS OF EXPERIENCE". Si legge su quotidiano.net