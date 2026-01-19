Massimo Di Cataldo mercoledì 21 gennaio al Teatro Golden di Roma con il tour celebrativo Se adesso te ne vai 1996–2026

Il 21 gennaio, il Teatro Golden di Roma ospiterà il tour celebrativo di Massimo Di Cataldo, “Se adesso te ne vai 1996–2026”. L’evento, che ricorda i 30 anni del celebre brano, ripercorre la carriera dell’artista e il suo successo duraturo nel panorama musicale italiano. Un’occasione per ascoltare dal vivo un pezzo che ha segnato un’epoca e ha contribuito alla sua affermazione artistica.

Mercoledì 21 gennaio arriverà al Teatro Golden di Roma (Via Taranto, 36) il "Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour" di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall'uscita di "Se adesso te ne vai", brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell'artista. Dal 6 gennaio Massimo Di Cataldo tornerà sul palco con uno spettacolo intimo, emozionante e dal taglio narrativo: « Sarà un concerto originale, in cui rivivremo insieme trent'anni di musica.

