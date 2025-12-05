Asili e scuole dell’infanzia sotto pressione | personale in stato di agitazione a Verona

A Verona torna la protesta del personale del Servizio Zerosei, che riunisce educatrici e insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. I sindacati hanno segnalato carenze di organico, ricorso a doppi turni e straordinari, difficoltà nel concedere ferie e una progressiva riduzione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

