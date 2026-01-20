Ciclone Harry è il giorno più critico | scuole chiuse evacuazioni e costa ionica sotto pressione

Oggi la Sicilia affronta il momento più critico del maltempo causato dal ciclone Harry. La costa ionica etnea e le zone orientali sono sotto pressione, con scuole chiuse ed evacuazioni in corso. La fase più intensa dei fenomeni atmosferici si concentra in queste aree, richiedendo attenzione e misure di sicurezza per le popolazioni coinvolte.

Maltempo al picco tra Sicilia orientale e Messinese. Protezione civile in piena operatività e lungomari interdetti. Onde fino a sei metri e viabilità modificata. Nel messinese la notte trascorsa senza problemi significativi, intervento all'alba dei vigili del fuoco a Falcone per una palma caduta Il maltempo che da giorni interessa la Sicilia entra oggi nella fase più delicata, con il picco dei fenomeni atteso lungo la fascia jonica etnea e nei settori orientali dell’Isola. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha rafforzato il dispositivo di monitoraggio e intervento, attivando a San Giovanni La Punta il Centro Operativo Avanzato (COA), da cui vengono coordinati i collegamenti con prefetture, Comuni, vigili del fuoco, 118, Anas, Rete ferroviaria italiana, Enel e tutte le strutture operative coinvolte.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Maltempo, ciclone Harry flagella il Sud. Scuole chiuseIl maltempo causato dal ciclone mediterraneo Harry sta interessando il Sud Italia, con particolare attenzione a Calabria, Sardegna e Sicilia.

Allerta meteo rossa in Calabria per il ciclone Harry, allagamenti e vento forte: scuole chiuse in variUn’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il ciclone Harry fa paura: allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in molte città. Rischio alluvione, venti fortissimi, onde di 8 metri - Allarme a Messina, il sindaco: “Nella zona Sud meglio lasciare le abitazioni”. quotidiano.net