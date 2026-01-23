È aperta la finestra delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026-27. In questa guida, si approfondiscono le scadenze e le modalità di presentazione delle domande, offrendo alle famiglie le informazioni necessarie per affrontare il processo in modo chiaro e consapevole, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La corsa alle iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2026-27 è entrata nel vivo. Da oltre una settimana famiglie e studenti sono alle prese con la scelta della scuola e con le procedure stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. C’è tempo fino al 14 febbraio per presentare la domanda di iscrizione alle classi iniziali della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, come previsto dalla circolare ministeriale. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma ministeriale Unica, attiva dalle ore 8 del 13 gennaio fino alle ore 20 del 14 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola, via alle iscrizioni 2026-27: guida completa per le famiglie tra scadenze e domande

Scuola 2026/2027, aperte le iscrizioni alle prime classi: guida completa per famiglie e studentiSono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 20262027.

Iscrizioni scuola 2026/2027: scadenze, come fare domanda online e guida completa per i genitoriLe iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027 sono aperte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida

Argomenti discussi: Iscrizioni alle classi iniziali delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; Iscrizioni scuola 2026/2027 al via oggi, ecco come fare domanda; Aperte le iscrizioni alle scuole di infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/27; Scuola, via alle iscrizioni. Code online, ma il sito va: Scegliete senza ansie.

Scuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsiAl via le iscrizioni scolastiche. Da oggi, fino al 14 febbraio, le famiglie italiane potranno scegliere l’istituto dei propri figli per l’anno prossimo. Sono 1,3 milioni, in particolare, gli alunni e ... ilsole24ore.com

Scuola. Via alle iscrizioni per l’anno 2026/2027: come fare e quali novità?Giovanna Corsale - Gennaio, si sa, è un mese importante per gli studenti che sono chiamati a frequentare le prime classi delle scuole primarie e ... clarusonline.it

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia...Scuola Primaria...Da marzo aprirà anche la SEZIONE PRIMAVERA... Le nostre scuole si trovano a San Desiderio (Genova), immerse nel verde... - facebook.com facebook

Scuola trasporti sp Si riaprono le iscrizioni corso specialista trasporti solo 5 posti disponibili Scadenza: ore 13 del 19 febbraio 2026 Candidati: scuolatrasporti.com/portfolio/band… 0187 779162 x.com