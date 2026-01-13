Scuola 2026 2027 aperte le iscrizioni alle prime classi | guida completa per famiglie e studenti

Sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie e gli studenti interessati possono inoltrare le domande fino al 14 febbraio 2026. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere le procedure e i requisiti, facilitando il percorso di iscrizione e aiutando a pianificare il futuro scolastico in modo semplice e chiaro.

Sono ufficialmente aperte da oggi le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. La scadenza per presentare le domande è fissata al 14 febbraio 2026.Gli studenti e le famiglie possono iscriversi online tramite la piattaforma Unica, all’indirizzo https:unica.istruzione.gov. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

