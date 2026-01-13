Iscrizioni scuola 2026 2027 | scadenze come fare domanda online e guida completa per i genitori
Le iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/2027 sono aperte. In questa guida troverai tutte le informazioni sulle scadenze, le modalità di presentazione della domanda online e i passaggi da seguire per garantire l’iscrizione dei tuoi figli alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Una panoramica completa e chiara per aiutare i genitori a prepararsi al meglio in vista delle scadenze ufficiali.
Al via le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. Il ministero del Merito e dell’Istruzione ha ufficialmente pubblicato le date e le modalità che i genitori di tutt’Italia dovranno seguire per registrare i loro figli alla primaria, alle medie (secondaria di primo grado) o alle superiori (secondaria di secondo grado). Ecco una guida alle iscrizioni. Scadenze. Le iscrizioni saranno aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Non c’è un “click day”. La domanda può essere compilata in tempi diversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
