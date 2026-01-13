Le iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/2027 sono aperte. In questa guida troverai tutte le informazioni sulle scadenze, le modalità di presentazione della domanda online e i passaggi da seguire per garantire l’iscrizione dei tuoi figli alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Una panoramica completa e chiara per aiutare i genitori a prepararsi al meglio in vista delle scadenze ufficiali.

Al via le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. Il ministero del Merito e dell’Istruzione ha ufficialmente pubblicato le date e le modalità che i genitori di tutt’Italia dovranno seguire per registrare i loro figli alla primaria, alle medie (secondaria di primo grado) o alle superiori (secondaria di secondo grado). Ecco una guida alle iscrizioni. Scadenze. Le iscrizioni saranno aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Non c’è un “click day”. La domanda può essere compilata in tempi diversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iscrizioni scuola 2026/2027: scadenze, come fare domanda online e guida completa per i genitori

Leggi anche: Scuola, iscrizioni online per l'anno 2026/2027: quando e come compilare la domanda

Leggi anche: Iscrizioni 2026/27: guida completa per genitori e studenti tra Licei, Tecnici e nuovi indirizzi Professionali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iscrizioni alle scuole d'infanzia anno scolastico 2026-2027; Anno scolastico 2026/2027, iscrizioni aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Tutte le info da infanzia a secondaria [LO SPECIALE]; Sito Istituzionale | Scuole infanzia: dal 13 gennaio iscrizioni a.s. 2026-2027.

Iscrizioni scuola 2026/2027: scadenze, come fare domanda online e guida completa per i genitori - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni online per primaria, medie e superiori. ilfattoquotidiano.it