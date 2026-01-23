Scuola | lavori in ritardo fondi a rischio

La consegna dei lavori per la nuova scuola media Montecuccoli a Pavullo è imminente, ma sorge il timore che i fondi destinati al progetto possano non essere sufficienti. La situazione evidenzia le criticità legate alla gestione delle risorse e ai tempi di realizzazione, mettendo a rischio la conclusione dell’opera. La vicenda richiede attenzione e chiarezza sulle prospettive future, per garantire un intervento che risponda alle esigenze della comunità.

Il termine per l'ultimazione dei lavori della nuova scuola media Montecuccoli a Pavullo va di pari passo con la preoccupazione per la concreta possibilità di veder svanire le risorse necessarie per costruire l'immobile. Derivano dai bandi finanziati dal Pnrr per progetti di edilizia scolastica il cui piano prevedeva tempistiche prestabilite al 30 giugno 2026. "I lavori procedono a rilento, abbiamo solo le fondamenta, ci vorrebbe un miracolo per avere la scuola entro giugno", informa Davide Venturelli, primo cittadino di Pavullo -.La nuova scuola media dovrebbe sorgere in via Braglia grazie a un finanziamento di circa 14 milioni, di cui 11,2 provenienti dal Pnrr.

