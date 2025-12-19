Scuola “rimandata”, slitta il trasloco. Lavori in ritardo nella nuova sede.

A causa di lavori in ritardo nella nuova sede, il trasferimento della scuola primaria Sante Zennaro di Terrazzano di Rho è stato posticipato. La scuola, già in attesa di una sistemazione adeguata, affronta ulteriori ostacoli che influenzano il normale svolgimento delle attività didattiche. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire un ritorno alla normalità per studenti, insegnanti e famiglie.

Lavori in ritardo e trasloco rinviato per gli alunni della scuola primaria Sante Zennaro di Terrazzano di Rho. Contrariamente a quanto annunciato non ci sarà nessun trasloco durante le vacanze di Natale perché la data di ultimazione dei lavori inizialmente fissata al 21 settembre scorso è slittata al 31 marzo 2026. La nuova sede della scuola primaria che sta sorgendo in via Dalmazia, proprio accanto a quella vecchia, è ormai quasi pronta, tutti gli spazi hanno preso forma, dalle aule al refettorio, dai laboratori al grande spazio multifunzionale, ma ci sono ancora lavori in corso. L’assessore ai Lavori Pubblici Emiliana Brognoli, che segue il progetto e l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi hanno prima informato la preside Sandra Moroni e lunedì scorso organizzato un incontro per illustrare ai genitori lo stato di fatto del cantiere e le nuove scadenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

