Scossa di terremoto avvertita a Forlì gente in strada ma nessun danno

A Forlì, questa mattina, è stata avvertita una scossa di terremoto, con alcune persone in strada. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha confermato all'ANSA che non si registrano danni, evidenziando la pronta risposta del territorio. La città ha già affrontato recenti eventi meteorologici e sismi, ma si mantiene attenta e pronta a gestire eventuali emergenze.

"Tre giorni fa il gelicidio e questa mattina le due scosse. comunque siamo attrezzati". Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, all'ANSA dichiara che non ci sono al momento danni in seguito alle due scosse di terremoto avvenute questa mattina poco prima delle 9.30 con epicentro a Russi e Faenza. "Le abbiamo avvertite, certo, ma la reazione è stata composta - spiega - Siamo usciti, ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole. Ma adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno svolgendo tutte le verifiche ma al momento non segnaliamo nulla". Le due scosse di terremoto "sono state chiaramente avvertite anche sul territorio del Comune di Imola", afferma il sindaco Marco Panieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

