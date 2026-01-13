Scossa di terremoto avvertita a Forlì gente in strada ma nessun danno
A Forlì, questa mattina, è stata avvertita una scossa di terremoto, con alcune persone in strada. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha confermato all'ANSA che non si registrano danni, evidenziando la pronta risposta del territorio. La città ha già affrontato recenti eventi meteorologici e sismi, ma si mantiene attenta e pronta a gestire eventuali emergenze.
"Tre giorni fa il gelicidio e questa mattina le due scosse. comunque siamo attrezzati". Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, all'ANSA dichiara che non ci sono al momento danni in seguito alle due scosse di terremoto avvenute questa mattina poco prima delle 9.30 con epicentro a Russi e Faenza. "Le abbiamo avvertite, certo, ma la reazione è stata composta - spiega - Siamo usciti, ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole. Ma adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno svolgendo tutte le verifiche ma al momento non segnaliamo nulla". Le due scosse di terremoto "sono state chiaramente avvertite anche sul territorio del Comune di Imola", afferma il sindaco Marco Panieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.5 tra Forlì e Ravenna, scossa avvertita in città: gente in strada
Leggi anche: Terremoto ad Avellino, paura tra i cittadini: gente in strada. Scossa avvertita anche a Napoli
Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it
Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna - Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia- adnkronos.com
La terra trema. Ravenna, scosse di terremoto avvertite in città. INGV: epicentro localizzato nella provincia di Forlì-Cesena - Due scossa di terremoto di intensità significativa sono stata avvertita distintamente a Ravenna poco prima delle 9. ravennanotizie.it
Doppia scossa di terremoto di 4ML con epicentro nella provincia di Ravenna poco fa. - facebook.com facebook
Un terremoto di magnitudo 3.4 si è verificato poco prima delle 7.30 di oggi in Valle d'Aosta. L'epicentro è stato individuato a 2 chilometri a Nord Ovest di La Thuile. La scossa, che secondo la Protezione civile non ha causato danni, è stata percepita prevalente x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.