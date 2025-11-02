Incendio a Roma fiamme in un appartamento | quattro abitazioni evacuate e tre persone intossicate

Romatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre intossicati, quattro appartamenti dichiarati inagibili e 18 persone evacuate. È il bilancio di un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 novembre, in un appartamento al piano terra al civico 73 di via Augusto Conti.Fiamme in un appartamentoSono ancora da accertare le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incendio roma fiamme appartamentoRoma, incendio devastante in un appartamento: epilogo tragico per madre e figlia - Nel pomeriggio di oggi, il violento incendio ha devastato un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Diano Marina, all’incrocio con via di Torrevecchia, nella zona nord di Roma. Si legge su notizie.it

incendio roma fiamme appartamentoRoma, incendio in appartamento: muore una 91enne, gravissima la figlia - Mentre una parte del personale cercava di domare l’incendio, altri vigili si sono introdotti tra il fumo per trarre in salvo le due donne. Secondo pupia.tv

incendio roma fiamme appartamentoIncendio in appartamento a Torrevecchia a Roma, 91enne morta tra le fiamme e figlia 67enne gravissima - Tragedia a Roma: una anziana di 91 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione a Torrevecchia, la figlia 67enne è in gravi condizioni ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio Roma Fiamme Appartamento