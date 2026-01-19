Polesine scoppia un incendio a partire dal garage | due persone escono appena in tempo
Lunedì 19 gennaio, a Polesine Parmense, si è verificato un incendio che ha avuto origine nel garage di una casa. Due persone sono riuscite a uscire in tempo, evitando conseguenze più gravi. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo e limitare i danni alla struttura. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Nella mattinata di lunedì 19 gennaio è scoppiato un incendio, che si è sviluppato a partire dal garage di un'abitazione a Polesine Parmense. L'allarme è scattato verso le ore 8. Le cause del rogo, che si è sviluppato all'interno dell'edificio, sono in corso di accertamento. Due persone si.🔗 Leggi su Parmatoday.it
