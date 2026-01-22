Falso invalido totale truffa l'Inps con l'aiuto del fratello e incassa 28mila euro | denunciato

Un uomo, dichiarato invalido civile al 100% grazie a certificati medici falsi, è stato denunciato per aver truffato l’Inps e percepito indebitamente 28mila euro. Con l’aiuto del fratello, avrebbe alterato documenti ufficiali, ingannando l’ente previdenziale. L’indagine ha portato alla scoperta della frode, evidenziando le modalità con cui si tenta di ottenere benefici illeciti attraverso falsificazioni documentali.

Riconosciuto invalido civile al 100 per cento con certificati medici falsi, un uomo avrebbe truffato l'Inps e incassato 28mila euro. Suo fratello lo aveva fatto per anni riuscendo a percepire 108mila euro di stipendio senza lavorare.

