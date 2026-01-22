Lodi truffa all’Inps | falso invalido totale con l’aiuto del fratello complice

La Guardia di Finanza di Lodi ha individuato una frode ai danni dell’Inps, coinvolgendo due fratelli. Attraverso l’uso di documenti falsi, uno di loro ha ottenuto un’invalidità totale falsa, con l’aiuto del fratello come complice. L’indagine ha portato alla denuncia degli interessati, evidenziando l’importanza di controlli accurati per contrastare le truffe previdenziali.

Lodi, 22 gennaio 2026 – La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto una truffa, ai danni dell'Inps, che ha portato alla denuncia di due fratelli. I due familiari sono ritenuti responsabili di aver ottenuto indebitamente il riconoscimento dell'invalidità civile totale. I militari del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare reale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, disponendo il sequestro di somme di denaro e di una porzione di immobile. Secondo quanto emerso dalle indagini, uno dei due fratelli, con la complicità dell'altro, avrebbe presentato documentazione medica falsa.

