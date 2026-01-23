scontro sul board per la pace a gaza

Nell’ambito delle tensioni sul futuro di Gaza, si intensificano i dibattiti internazionali. Trump ha annunciato l’istituzione di un nuovo organismo per la supervisione della Striscia, mentre tra gli europei Orbán si distingue per il suo sostegno. La questione rimane complessa e delicata, coinvolgendo diversi attori e interessi, e richiede un’analisi approfondita delle implicazioni politiche e diplomatiche.

Trump battezza l’organismo internazionale che supervisionerà la «nuova» Striscia. Tra gli europei aderisce Orbán, bizze per l’apertura allo zar. Italia bloccata dalle leggi. Ieri a Davos, in Svizzera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presieduto la cerimonia di firma dello statuto del nuovo Board of Peace, l’organismo internazionale promosso dalla Casa Bianca con l’obiettivo dichiarato di intervenire nei contesti di crisi e, in primo luogo, nella ricostruzione della Striscia di Gaza nel dopoguerra. Alla firma hanno partecipato i leader di Argentina, Ungheria, Indonesia, Arabia Saudita, Turchia e altri 14 Paesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Medio Oriente, dubbi sul board per la pace a GazaIn Medio Oriente, la seconda fase della tregua a Gaza è in corso, mentre crescono le perplessità tra i leader riguardo al Board of Peace, il consiglio di pace promosso dall'ex presidente Trump.

Giorgia Meloni è indecisa sul Board of Peace (il consiglio di pace di Trump per Gaza)Giorgia Meloni sta valutando se aderire al Board of Peace, il comitato internazionale promosso dall'ex presidente Donald Trump, che si occupa della gestione della transizione nella Striscia di Gaza.

