Giorgia Meloni è indecisa sul Board of Peace il consiglio di pace di Trump per Gaza

Giorgia Meloni è indecisa se aderire al Board of Peace, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitense Donald Trump che dovrebbe gestire la transizione nella Striscia di Gaza. Per Meloni la scelta non è stata facile ed è arrivata al termine di giorni di grande incertezza, ambiguità e ripensamenti. Ma alla fine, forse, hanno prevalso le diffidenze rispetto all’iniziativa: il comitato ha funzionamenti poco chiari, regole d’ingaggio inusuali e potenzialmente in contrasto con la Costituzione, e inoltre prevede il coinvolgimento più o meno diretto di leader mondiali con cui l’Italia ha rapporti tribolati, come il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Aleksandr Lukashenko. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Giorgia Meloni non aderirà al Consiglio di pace su GazaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infine deciso di non aderire al Board of peace, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitense Donald Trump che dovrebbe gestire la trans ... ilpost.it

Meloni frena sul Board per Gaza: Problema costituzionale, serve più tempoLa premier: Ma siamo aperti e interessati, non è intelligente autoescludersi. Comunque nessun organismo può sostituire l’Onu ... repubblica.it

Tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni ci sono stati contatti e si è rilevata "massima consonanza" di vedute sul tema del Board of Peace. Lo si è appreso in ambienti parlamentari. #ANSA - facebook.com facebook

