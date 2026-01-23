Prima della partita tra Bologna e Celtic valida per l'Europa League, si sono verificati scontri tra tifosi. Le forze dell'ordine hanno denunciato 47 persone e arrestato un individuo, applicando anche il Daspo. Gli incidenti, avvenuti prima del match, sono stati gestiti con interventi mirati per garantire la sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe.

Bologna, 23 gennaio 2026 - Denunce, arresti e Daspo dopo gli incidenti che si sono verificati prima di Bologna-Celtic, gara valida per la settima giornata di Europa League (2-2 il risultato finale). Ecco nello specifico i provvedimenti: 41 scozzesi, un irlandese e 5 italiani, sono stati denunciati a Bologna per rissa e lancio di materiale pericoloso, ovvero bottiglie. Un tifoso scozzese, invece, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il blitz dei supporters scozzesi al Bar Dalla. In un comunicato la Polizia di Stato fa sapere che "nelle fasi antecedenti l'inizio del match, un gruppo composto da 50 supporters scozzesi, ignorando le modalità e i percorsi organizzati dalle autorità per il raggiungimento dello stadio Dall'Ara, si sono palesati nei pressi del Bar Dalla ( foto ), in via Andrea Costa, noto luogo di ritrovo degli ultras locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri tra tifosi prima di Bologna-Celtic: 47 denunciati e un arresto

Bologna-Celtic: scontri tra tifosi prima del match di Europa LeaguePrima del match di Europa League tra Bologna e Celtic, si sono verificati alcuni scontri tra i tifosi delle due squadre.

Scontri prima di Como-Bologna: 53 tifosi denunciati e due arrestiPrima della partita tra Como e Bologna, i carabinieri hanno identificato 53 tifosi bolognesi coinvolti in risse e li hanno denunciati, mentre due persone sono state arrestate per lancio di oggetti e resistenza alle forze dell’ordine.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Scontri tra tifosi prima di Bologna-Celtic con lanci di bottiglie e feriti; Bologna-Celtic: scontri tra tifosi prima del match di Europa League; Roma-Stoccarda, alta tensione tra i tifosi giallorossi e tedeschi prima del match di Europa League.

Scontri tra ultras di Bologna e Celtic prima della partita di Europa League: botte e feriti, alcuni scozzesi fermatiBotte tra ultras del Bologna e del Celtic prima della partita di Europa League. La polizia è intervenuta, alcune decine di tifosi scozzesi sono stati fermati. Botte e feriti non gravi: la Questura è ... mowmag.com

Rischio di scontri tra i tifosi del Lecce e del Brindisi, prefetto dispone divieto di trasfertaIl provvedimento è stato adottato per la partita del campionato di Eccellenza in programma a Maglie, domenica, tra la squadra locale e la formazione biancazzurra ... lecceprima.it

Bologna, scontri fra i tifosi rossoblù e quelli del Celtic prima della gara di Europa league x.com

Il provvedimento dopo gli scontri contro i tifosi della Juve Stabia facebook