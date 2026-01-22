Bologna-Celtic | scontri tra tifosi prima del match di Europa League

Prima del match di Europa League tra Bologna e Celtic, si sono verificati alcuni scontri tra i tifosi delle due squadre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, poco dopo le 16. Le autorità stanno gestendo la situazione e non si segnalano feriti gravi. La partita si svolgerà regolarmente, mentre le forze dell'ordine continuano a monitorare l’area.

Poco dopo le ore 16 di oggi, giovedì 22 gennaio, ci sono stati alcuni scontri tra le tifoserie delle squadre del Bologna e del Celtic. Sono circa 3mila i supporter scozzesi sono arrivati in città per assistere alla gara di Europa League, in programma questa sera alle ore 18.45 allo stadio.

