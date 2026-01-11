Scontri prima di Como-Bologna | 53 tifosi denunciati e due arresti

Prima della partita tra Como e Bologna, i carabinieri hanno identificato 53 tifosi bolognesi coinvolti in risse e li hanno denunciati, mentre due persone sono state arrestate per lancio di oggetti e resistenza alle forze dell’ordine. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti violenti prima dell’incontro allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

I carabinieri hanno denunciato 53 tifosi bolognesi per rissa aggravata e arrestato due persone per lancio di oggetti e resistenza aggravata a pubblico ufficiale prima dell'incontro tra Como 1907 e Bologna FC 1909, allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Gli scontri si sono verificati nelle ore.

Scontri tra i tifosi di Como e Bologna: 70 in questura - Incontro ravvicinato tra due gruppi avversari nei pressi dello stadio Sinigaglia dove si disputa il match. rainews.it

Como–Bologna, scontri tra tifosi prima della partita. Interviene la polizia. Il video Link nei commenti - facebook.com facebook

#ComoBologna, scontri tra i tifosi prima della partita: cosa è successo x.com

