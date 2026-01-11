Scontri prima di Como-Bologna | 53 tifosi denunciati e due arresti

Prima della partita tra Como e Bologna, i carabinieri hanno identificato 53 tifosi bolognesi coinvolti in risse e li hanno denunciati, mentre due persone sono state arrestate per lancio di oggetti e resistenza alle forze dell’ordine. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti violenti prima dell’incontro allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

I carabinieri hanno denunciato 53 tifosi bolognesi per rissa aggravata e arrestato due persone per lancio di oggetti e resistenza aggravata a pubblico ufficiale prima dell’incontro tra Como 1907 e Bologna FC 1909, allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Gli scontri si sono verificati nelle ore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

