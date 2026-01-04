Torna Il mondo di Leo la serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico

Da domenica 4 gennaio, alle 8.30 su Rai Yoyo, torna “Il mondo di Leo”, la serie animata italiana che narra le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico. Un racconto che promuove la comprensione e l’inclusione, offrendo uno sguardo autentico sulla vita quotidiana di Leo. La serie si rivolge a un pubblico giovane e desidera favorire la conoscenza e l’empatia.

ROMA – In onda tutti i giorni da domenica 4 gennaio alle ore 8.30 su Rai Yoyo la prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico: "Il Mondo di Leo". Prodotta da Rai Kids e Brand-Cross, vincitrice del premio Pulcinella Award 2023 come miglior serie animata prescolare, nel 2024 del premio Rosa Camuna e nel 2025 del Premio Atreju, oltre che nominata al MIPCOM di Cannes 2023 nella categoria Representation & Inclusion Award Scripted, la serie è ideata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno dell'inclusività.

