Sclerosi multipla | individuata una molecola che potrebbe favorire la riparazione del sistema nervoso

Recenti studi hanno identificato una molecola potenzialmente in grado di favorire la riparazione del sistema nervoso nei pazienti con sclerosi multipla, in particolare nelle forme progressive della malattia. Questa scoperta potrebbe rappresentare un passo avanti nella ricerca di terapie più efficaci, offrendo nuove speranze per migliorare la qualità di vita di chi convive con questa condizione.

Una nuova scoperta apre prospettive interessanti per il trattamento della sclerosi multipla, in particolare per le forme progressive, dove il bisogno di terapie efficaci resta ancora molto alto. Un gruppo di ricerca coordinato dal San Raffaele ha identificato bavisant, una molecola che nei modelli sperimentali mostra un potenziale doppio: proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina, la guaina che avvolge le fibre nervose e consente la corretta trasmissione degli impulsi. La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale in cui il sistema immunitario, direttamente o indirettamente, contribuisce a danneggiare la mielina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

