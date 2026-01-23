Scippo e minacce con una pistola | ancora paura per le strade di Parma

Un episodio di criminalità si è verificato di recente nel centro di Parma, in via Trieste. Una giovane donna è stata vittima di uno scippo, durante il quale le è stata rivolta una minaccia con un’arma che sembrava da fuoco. La vicenda ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree centrali della città, sottolineando l’importanza di interventi efficaci per garantire la tranquillità dei cittadini.

“Un altro episodio gravissimo si è consumato in pieno centro, in via Trieste: una giovane è stata scippata e minacciata con quella che sembrava un’arma da fuoco. Solo dopo si è scoperto che si trattava di una pistola giocattolo modificata, ma questo non cambia la sostanza: l’intento intimidatorio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scippo e minacce con una pistola: denunciato un 37enne parmigianoDurante le recenti festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha rafforzato i controlli per garantire la sicurezza pubblica.

"La pistola in fronte, le minacce e le ore di paura. Così quell'anziano ci ha 'sequestrati' nel suo appartamento"Un episodio di emergenza si è verificato venerdì in via Cortina d’Ampezzo, dove un uomo di 89 anni affetto da demenza ha minacciato con una pistola le persone nel suo appartamento, causando attimi di paura e l’intervento di oltre dieci pattuglie della polizia.

