La pistola in fronte le minacce e le ore di paura Così quell' anziano ci ha ' sequestrati' nel suo appartamento

Un episodio di emergenza si è verificato venerdì in via Cortina d’Ampezzo, dove un uomo di 89 anni affetto da demenza ha minacciato con una pistola le persone nel suo appartamento, causando attimi di paura e l’intervento di oltre dieci pattuglie della polizia. L’episodio ha visto un intervento rapido per garantire la sicurezza dei presenti, evidenziando le difficoltà legate alla gestione di situazioni di crisi con persone affette da patologie mentali.

Armato di pistola minaccia i gestori del bar e semina il panico in piazza: paese blindato per ore - Piazza Vecchia blindata, residenti costretti a rimanere chiusi in casa e carabinieri armati lungo tutte le strade d’accesso alla frazione. ilgazzettino.it

“Questa pistola è per te”: 35enne manda un video di minacce all’ex compagna. Arrestato - È questo l’inquietante messaggio contenuto in un video che un 35enne di origini albanesi ha inviato alla sua ex ... ilgiorno.it

CityNow. . Non un ordinario rinvenimento di armi da fuoco, quello dei Carabinieri della stazione di #Riace che si sono trovati di fronte ad armi clandestine e munizioni di vario genere, tra cui una scacciacani, modificata e resa idonea all’impiego di normali m - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.