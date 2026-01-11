La pistola in fronte le minacce e le ore di paura Così quell' anziano ci ha ' sequestrati' nel suo appartamento
Un episodio di emergenza si è verificato venerdì in via Cortina d’Ampezzo, dove un uomo di 89 anni affetto da demenza ha minacciato con una pistola le persone nel suo appartamento, causando attimi di paura e l’intervento di oltre dieci pattuglie della polizia. L’episodio ha visto un intervento rapido per garantire la sicurezza dei presenti, evidenziando le difficoltà legate alla gestione di situazioni di crisi con persone affette da patologie mentali.
Un intervento concitato, oltre dieci pattuglie della polizia e attimi di terrore in un palazzo di via Cortina d’Ampezzo, dove un uomo di 89 anni, affetto da demenza senile e in preda a un episodio di alterazione venerdì ha minacciato con una pistola le persone presenti nel suo appartamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
