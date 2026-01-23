Sci di fondo | Germania di forza nella team sprint di Goms battute le norvegesi Italia sfortuna e cadute

Nel circuito di Goms, in Svizzera, la squadra tedesca si impone nella staffetta sprint femminile a tecnica libera, superando le favorite norvegesi. L’Italia, invece, ha dovuto fare i conti con sfortune e cadute, che ne hanno compromesso la performance. La competizione ha confermato l’equilibrio e l’incertezza della disciplina, sottolineando l’importanza di continuità e preparazione per le prossime sfide.

Germania I, contro le previsioni, ma con un importante grado di ragionevolezza, vince la team sprint a tecnica libera femminile di Goms, in Svizzera. Un successo di grande valore, quello messo assieme con pazienza e strategia da Laura Gimmler e Coletta Rydzek, che s’impongono con il tempo di 20’33?34 grazie anche alla potenza di Rydzek nel finale di gara. Più che per quanto accade in testa, visti i ritmi abbastanza blandi, l’inizio è più rilevante per le cadute che si verificano sul percorso. Al secondo giro, però, c’è quella che coinvolge sia Cassol che Monsorno, che si agganciano e cadono assieme. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: Germania di forza nella team sprint di Goms, battute le norvegesi. Italia, sfortuna e cadute LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: sorpresa Germania tra le donne. Ora Pellegrino/BarpSegui la diretta del Team Sprint della Goms 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Sci di fondo: Italia, poker di qualificazioni nella team sprint di GomsLe qualificazioni della team sprint di Goms hanno visto tutte e quattro le coppie italiane qualificarsi per le finali a tecnica libera. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: La CdM di sci di fondo riparte dalla Germania. Le startlist della sprint TL di Oberhof, non ci sarà Klaebo; Federico Pellegrino è secondo nella sprint a tecnica libera di Oberhof • Sci di fondo; A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming; Sci di fondo – La Germania a contingente ridotto a Goms come riscaldamento olimpico. Sci di fondo: Germania di forza nella team sprint di Goms, battute le norvegesi. Italia, sfortuna e caduteGermania I, contro le previsioni, ma con un importante grado di ragionevolezza, vince la team sprint a tecnica libera femminile di Goms, in Svizzera. Un ... oasport.it A che ora lo sci di fondo oggi: programma 10 km tc Oberhof 2026, tv, streamingSecondo e ultimo giorno a Oberhof, in Germania, per il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo. Ed è di fatto, per tutti, la quartultima gara prima ... oasport.it INDAGINE SU UNIVERSITÀ DEL NORD E DEL SUD Lo stato investe in istruzione di terzo livello 7 miliardi di euro l’anno, con il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). La Germania di miliardi nell’università ne investe 26. La spesa media per abitante in Ger x.com Sci di fondo – La Germania a contingente ridotto a Goms come “riscaldamento olimpico” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.